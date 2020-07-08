У Мінсоцполітики планують створити соціальну сервісну службу

В Україні планують створити Національну соціальну сервісну службу, котра забезпечить реалізацію державної політики соціального захисту населення і захист прав дітей, а також здійснюватиме державний контроль за додержанням вимог законодавства у цих сферах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Міністерство соціальної політики України розробило Концепцію реалізації державної політики соціального захисту населення та захисту прав дітей», - ідеться у повідомленні.

Як зауважила міністр соціальної політики Марина Лазебна, «йдеться про конкретні кроки, що дадуть змогу вже у найближчій перспективі зробити систему соціального захисту більш адресною та ефективною забезпечити захист прав дітей та розвивати якісні сервіси для громадян, що потребують державної підтримки».

Зазначається, що сфера соціального захисту управлятиметься по-новому.

«Національна соціальна сервісна служба України – таку назву матиме нова інституція державної виконавчої влади, що забезпечить реалізацію державної політики соціального захисту населення і захист прав дітей, а також здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у цих сферах», - додали у міністерстві.

Наголошуєтьсяя, що Нацсоцслужбу буде створено без залучення додаткових бюджетних коштів за рахунок наявних ресурсів Мінсоцполітики та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій.

Служба матиме мережу територіальних органів в усіх регіонах України, що дасть змогу встановити єдині стандарти соціальної підтримки і контролювати їх дотримання, пояснюють у міністерстві.

У відомстві запевняють, що з початком роботи Національної соціальної сервісної служби «держава нарешті отримає дієвий інструмент, який дозолять забезпечити людей адресною і якісною державною підтримкою у кожному куточку країни».

У Мінсоцполітики підкреслили що розробленою Концепцією передбачено розширення можливостей для одержання соціальних послуг, поліпшення їх якості, створення та розвиток якісних соціальних сервісів для населення в громадах, за місцем проживання та вчасна організація спеціалізованих соціальних послуг.

Як наголошують у міністерстві, Національна соціальна сервісна служба буде забезпечувати управління системою надання соціальних послуг та сприяти їх розвитку (організаційно, кадрово, методично) передусім на рівні місцевих громад, де у них відчувається найгостріша потреба. Також вона контролюватиме, щоб найуразливіші громадяни, що мають право на отримання певного виду соціальної підтримки, одержували базові соціальні послуги безкоштовно, належної якості, у відповідності із затвердженими стандартами і вимогами.