Мінсоцполітики перерахувало кошти на виплату родичам померлих від COVID-19 медиків

Міністерство соціальної політики перерахувало кошти на виплату родичам медичних працівників, котрі померли від COVID-19.

Про це інформує пресслужба відомства.

«Наразі Мінсоцполітики вжито всіх заходів, зокрема, перераховані кошти, які з дня на день надійдуть від Фонду соціального страхування безпосередньо на рахунки родичів медичних працівників у розмірі 210 тисяч 200 гривень. Крім того, найближчим часом буде забезпечено додаткову виплату родинам у розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень», - ідеться в повідомленні.

Як підкреслила міністр соціальної політики Марина Лазебна, урядом прийнято важливі рішення, спрямовані на посилення соціального захисту медичних працівників та їх родин у зв’язку з поширенням COVID-19, зокрема, - визначено та регламентовано порядок виплат медичним працівникам у разі встановлення інвалідності або смерті від коронавірусної інфекції, що сталися під час виконання ними професійних обов’язків.

У відомстві також зазначають, що виплати проводяться за ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 червня COVID-19 підтверджено у 6420 медиків.