В Україні нарахували понад 1,4 мільйона переселенців — Мінсоцполітики

Станом на 3 серпня в Україні обліковано 1 450 798 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства соціальної політики за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

“Станом на 3 серпня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 450 798 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 15 липня було обліковано 1 449 415 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.