Львівщина та Прикарпаття відзначають 164 річницю народження Франка

Львівщина та Прикарпаття відзначають 164 річницю народження Франка

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Укрінформ
27 серпня виповнюється 164 роки від дня народження генія української нації Івана Франка. З цієї нагоди на Львівщині проходять заходи зі вшанування цього видатного письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча.

Розпочалися урочисті події у Львові біля пам’ятника Іванові Франку на площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська ОДА.

«Ми з вами маємо за велике щастя ходити стежками Франка, вчитися у Франковому університеті. Маємо вшанувати пам’ять нашого генія не лише сьогодні. Треба вивчати, пізнавати Франка постійно. Читати, досліджувати його твори, заглиблюватися у його філософію, популяризувати його пророчі слова. Це справа нашої національної честі, наш високий моральний обов’язок», - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Львівщина відзначає 164 річницю народження Франка / Фото: Львівська ОДА

У Домі Франка сьогодні презентують унікальне перше видання філософської поеми Івана Франка «Мойсей» 1905 року.

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В історико-культурному просторі заповідника «Нагуєвичі» відбудеться театралізована екскурсія «Батьківською хатою Івана Франка».

На завершення святкового дня у Дрогобичі відбудеться V урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка.

Водночас в Івано-Франківську 164-ту річницю від дня народження Івана Франка «Франковими читаннями» біля пам’ятника письменника. Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Франкові читання» до 164 річниці від дня народження нашого патрона Івана Франка! ...Ми горді з того, що наше місто – єдине у світі, яке носить ім’я Івана Франка», - зазначив Марцінків.

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Він зауважив, що в Україні поки не видано повного зібрання творчості Івана Франка, яке, за підрахунками дослідників, мало б містити 130 томів.

«Більш продуктивного поета та письменника, напевно, немає в українській літературі», - зауважив Руслан Марцінків.

Мер подякував організаторам «Франкових читань» за «добру традицію відзначення пам’яті письменника» і розпочав її твором «Вічний революціонер».

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Раніше організатори «Франкових читань» закликали містян 27 серпня читати твори Каменяра «у родинному колі, біля пам’ятників письменнику, у бібліотеках, скверах та кав’ярнях».

Іван Якович Франко (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі — 28 травня 1916, Львів, Австро-Угорщина) — видатний український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист, перекладач, науковець, громадський і політичний діяч. За приблизними оцінками творчість Франка налічує кілька тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Усього за життя Франка окремими книгами і брошурами було понад 220 видань, у тому числі понад 60 збірок його оригінальних і перекладних творів різних жанрів. Він був одним із перших професійних українських письменників, тобто заробляв на життя літературною працею.

Фото: Львівська ОДА

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