«Піккардійська Терція» презентувала саундтрек до фільму «Інший Франко»

Вокальна формація «Піккардійська Терція» презентувала саундтрек до нового українського фільму «Інший Франко».

Про це Укрінформу повідомили у PR-службі колективу.

«Прем’єру пісні «Розпрощався стрілець» присвятили Дню Незалежності України. Сама ж стрічка на великі екрани вийде рівно через рік», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зйомки фільму «Інший Франко» відбувалися торік улітку в Києві та Львові. Прем’єра була запланована на осінь 2020 року. І хоча стрічка вже завершена, через пандемію та карантин її творці вирішили перенести вихід картини на великі екрани на серпень 2021 року і приурочити до 30-річчя Незалежності України та Франкових днів.

«Інший Франко» - це історична, біографічна драма про сина Івана Франка - Петра, який прожив життя, сповнене досягнень та авантюр.

«Наша кінорозповідь про Петра Франка відбувається на тлі історичних подій в Україні. Мова про період 1910-их - почату 1940–их років. Українська пісня «Розпрощався стрілець» добре поєдналася із сюжетом фільму. І символічно, що саундтрек виконує саме львівський колектив, адже життя головного героя дуже тісно було пов’язане зі Львовом», - коментує продюсер фільму Дмитро Кравченко.

Прем’єра офіційного саундтреку до фільму «Інший Франко» відбулася разом із відео, до якого увійшли унікальні, не презентовані досі в трейлерах, кадри з майбутньої стрічки.

«Ця пісня вважається народною, і я справді не знайшов у відкритих джерелах жодної згадки про автора. Хоча маю підозру, що автор з кола Пресової квартири – культурно-просвітньої формації Українських Січових Стрільців, головним завданням якої було збирання, поширення та збереження матеріалів з історії Леґіону УСС, а також збереження традицій стрілецтва. З цього ж кола – Михайло Гайворонський, Роман Купчинський, Богдан Лепкий, які залишили нам цілий пласт стрілецьких пісень. І Петро Франко, той «інший Франко», був у Січових Стрільцях. Тож усе переплелося», - розповідає художній керівник вокальної формації «Піккардійська Терція» Володимир Якимець.

Він зауважує, що неодноразово чули цю пісню у різних виконаннях, а в новій, інтерпретації хотіли й аранжуванням, і виконанням максимально донести до слухачів кожне слово. Задля цього додали інструментів - й пісня більш природньо інтегрувалася у настрій, сюжет і тематику фільму та краще передає колорит часів Першої світової війни, зокрема національно-визвольних змагань Січових Стрільців.

Як повідомлялося, голоси «піккардійців» уже не вперше стають музичним настроєм кінофільмів. Зокрема, раніше акапельний колектив створив саундтреки до документального фільму «Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939-1941» та одного з лідерів українського прокату – стрічки-фентезі «Сторожова застава».