«Піккардійська Терція» презентувала саундтрек до фільму «Інший Франко»

«Піккардійська Терція» презентувала саундтрек до фільму «Інший Франко»

Укрінформ
Вокальна формація «Піккардійська Терція» презентувала саундтрек до нового українського фільму «Інший Франко».

Про це Укрінформу повідомили у PR-службі колективу.

«Прем’єру пісні «Розпрощався стрілець» присвятили Дню Незалежності України. Сама ж стрічка на великі екрани вийде рівно через рік», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зйомки фільму «Інший Франко» відбувалися торік улітку в Києві та Львові. Прем’єра була запланована на осінь 2020 року. І хоча стрічка вже завершена, через пандемію та карантин її творці вирішили перенести вихід картини на великі екрани на серпень 2021 року і приурочити до 30-річчя Незалежності України та Франкових днів.

«Інший Франко» - це історична, біографічна драма про сина Івана Франка - Петра, який прожив життя, сповнене досягнень та авантюр.

«Наша кінорозповідь про Петра Франка відбувається на тлі історичних подій в Україні. Мова про період 1910-их - почату 1940–их років. Українська пісня «Розпрощався стрілець» добре поєдналася із сюжетом фільму. І символічно, що саундтрек виконує саме львівський колектив, адже життя головного героя дуже тісно було пов’язане зі Львовом», - коментує продюсер фільму Дмитро Кравченко.

Прем’єра офіційного саундтреку до фільму «Інший Франко» відбулася разом із відео, до якого увійшли унікальні, не презентовані досі в трейлерах, кадри з майбутньої стрічки.

«Ця пісня вважається народною, і я справді не знайшов у відкритих джерелах жодної згадки про автора. Хоча маю підозру, що автор з кола Пресової квартири – культурно-просвітньої формації Українських Січових Стрільців, головним завданням якої було збирання, поширення та збереження матеріалів з історії Леґіону УСС, а також збереження традицій стрілецтва. З цього ж кола – Михайло Гайворонський, Роман Купчинський, Богдан Лепкий, які залишили нам цілий пласт стрілецьких пісень. І Петро Франко, той «інший Франко», був у Січових Стрільцях. Тож усе переплелося», - розповідає художній керівник вокальної формації «Піккардійська Терція» Володимир Якимець.

Він зауважує, що неодноразово чули цю пісню у різних виконаннях, а в новій, інтерпретації хотіли й аранжуванням, і виконанням максимально донести до слухачів кожне слово. Задля цього додали інструментів - й пісня більш природньо інтегрувалася у настрій, сюжет і тематику фільму та краще передає колорит часів Першої світової війни, зокрема національно-визвольних змагань Січових Стрільців.

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Як повідомлялося, голоси «піккардійців» уже не вперше стають музичним настроєм кінофільмів. Зокрема, раніше акапельний колектив створив саундтреки до документального фільму «Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939-1941» та одного з лідерів українського прокату – стрічки-фентезі «Сторожова застава».

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