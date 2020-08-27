Зеленський — про Франка та Ступку: Обидва були великими українцями

Україна 27 серпня відзначає дні народження відомих українців — Івана Франка та Богдана Ступки, які любили свою Батьківщину та були «синами народу, що вгору йде».

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у дописі на Фейсбук.

“Сьогодні – особливий день. День, коли на нашій землі народилися двоє славетних діячів. 27 серпня 1856 року – видатний український поет, драматург, прозаїк, громадський і політичний діяч Іван Якович Франко, а через 85 років, у 1941-му, – неперевершений актор театру й кіно, геній сцени та кадру, Герой України Богдан Сильвестрович Ступка", - наголосив Президент.

Він підкреслив, що підкорювати серце київського глядача Богдан Ступка розпочав з вистави «Украдене щастя» за п’єсою Івана Франка на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

“Обидва вони були «синами народу, що вгору йде». Обидва «любили Україну і вірили, що ми теж її любим». Обидва були справді великими українцями!” - додав Зеленський.

Іван Франко (1856-1916) - український письменник, вчений-енциклопедист, мислитель, громадський діяч.

Богдан Ступка (1941-2012) - український актор театру і кіно, художній керівник столичного Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка.

Фото: Офіс Президента