На Київщині виявили 42 нові випадки COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбук.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 11 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4239 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 370 дітей та у 631 медичного працівника", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 42 нові випадки COVID-19, у тому числі в 1 дитини віком 17 років (с. Дідівщина Фастівського району) та у 41 дорослого.

З них 4 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 38 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 746 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3493 особи.

Одужали всього 2970 осіб, з них 253 дитини віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 8 осіб, з них 1 дитина.

Всього за період епідемії у Київській області померли 70 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік, 62 роки, с. Чайки Києво-Святошинського району).

За період з березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 7708 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 45 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 13778 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.

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