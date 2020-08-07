Немчінов закликає мерів підготуватися до "бездистанційного" 1 вересня

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов закликав владу на місцях та у центрі якісно підготуватися та забезпечити з 1 вересня освітній процес у навчальних закладах, відійшовши від дистанційного навчання.

Як повідомив урядовець у Телеграм-каналі, про це він сказав у ході селекторної наради КМУ за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій щодо епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, передає Укрінформ.

«Мета проведення нинішнього селектора – якісна підготовка і формування карантинних заходів у зв’язку з другою хвилею коронавірусу, яка очікується восени. Треба дуже ретельно все продумати, щоб забезпечити з 1 вересня освітній процес у навчальних закладах, відійшовши від дистанційного навчання. Діти повинні ходити в дитячі садки, у школи, а люди мати змогу працювати. Ми маємо організувати цей процес і підготуватися так, щоб максимально зберегти для громадян звичний ритм життя», - наголосив Немчінов.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додатково пояснив представникам регіонів логіку та правила поділу України на карантинні зони. Основна відмінність - показники, за допомогою яких з'ясовується епідситуація в кожній області. Це рівень заповненості ліжок, який не має перевищувати 50%; кількість тестувань, яка має бути не менше ніж 24 на 100 тис. населення, і, звичайно, рівень захворюваності, що перевищує 11%.

Найбільше міських голів турбувала зупинка громадського транспорту. Мер Тернополя Сергій Надал вніс пропозицію дозволити міжміське пасажирське сполучення, оскільки людям потрібно на чомусь добиратися на роботу.

Перший заступник міського голови Луцька Григорій Недопад також закликав не зупиняти громадський транспорт, зазначивши, що працює система контролю: у тролейбусах тільки сидячі місця, є дезінфекція, а щодо порушень карантинних заходів, то влада надаватиме усі такі зафіксовані факти правоохоронцям.

Як запевнив Степанов, уряд розгляне і врахує цю пропозицію, якщо влада на місцях проконтролює дотримання певних карантинних обмежень. Наприклад, забезпечить перевезення пасажирів тільки на 50% сидячих місць у транспорті.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні уряду у середу Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністрам організувати селекторну нараду із мерами міст щодо карантину.

31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19: до "червоного" тоді віднесли міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області (наразі - Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район Чернівецької області).

У Тернополі міська влада вирішила з 3 серпня не посилювати карантин попри рішення державної комісії ТЕБ та НС.

Раніше міська влада Луцька заявила, що не погоджується з тим, що місто віднесли до червоного рівня епідемічної небезпеки щодо коронавірусу і не ухвалюватиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.

Заступник очільника МВС Антон Геращенко нагадав мерам про відповідальність за відмову посилювати карантин.