Луцькі депутати вимагають скасувати “червоний” рівень карантину у місті

Депутати міської ради звернулися до керівництва країни щодо скасування запровадженого "червоного" рівня епідемічної небезпеки в місті Луцьку, яке вважають безпідставним.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне звернення прийняте 3 серпня під час позачергової дистанційної 90-ї сесії міської ради.

“Ми, депутати Луцької міської ради, вимагаємо:

негайного скасування рішення Державної комісії ТЕБ та НС від 31.07.2020 та "червоного" рівня епідемічної небезпеки в місті Луцьку, як такого, що суперечить ст. 32 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб;

скасування постанови Кабінету міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", як такої, що суперечить статтям 7, 22, 42, 43 Конституції України", - йдеться у зверненні.

Автор документа - депутат міської ради і радник Луцького міського голови Ігор Поліщук переконаний, що епідеміологічні обмеження мають встановлювати органи місцевого самоврядування, а не центральні.

"Місто Рівне – наш сусід. За населенням воно майже таке ж, як і Луцьк. Станом на 29 липня (коли приймала рішення державна комісія) в Луцьку за тиждень був 91 хворий, в Рівному – 153. Загалом у Луцьку на той момент було 880 хворих, в Рівному – 1835. Чому тоді Луцьк опинився в "червоній" зоні, а Рівне ні?", – підкреслив Поліщук.

"Врахувавши всі показники захворюваності, ми вирішили визнати рішення державної комісії неконституційним, а також продовжити нормальну життєдіяльність міста. Поліцію ми закликаємо утриматись від штрафів підприємств, які продовжать працювати", – сказав заступник міського голови Костянтин Петрочук.

За рішення проголосували 26 депутатів. Воно стосується Луцька, а також Прилуцького старостинського округу.

Як повідомляв Укрінформ, державна комісія визначила Луцьк, як "червону" зону з поширення коронавірусу. Через це місто мало закрити ресторани, спортзали, дитсадки й зупинити транспорт, однак міська рада відмовилась.

Станом на 3 серпня у Волинській області підтверджено 3949 випадків COVID-19, у тому числі 84 летальних. Одужали 2793 осіб.

Загалом в Україні на сьогодні лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.