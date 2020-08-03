У Луцьку не вийшли у рейс 70 маршруток, транспорт переповнений - ЗМІ
Про це "Суспільному" розповіла головний спеціаліст відділу логістики Луцької міської ради Інна Артемчук, повідомляє Укрінформ.
Зі слів Артемчук, на лінії сьогодні курсують усі тролейбуси від Луцького підприємства електротранспорту. Також у рейс виїхали деякі маршрутки. "Їздять зараз маршрутки №26, 28, 31, 32. Вийшли у рейс дві маршрутки №24 та 1 автобус №11", - уточнила спеціаліст.
У відділі логістики Луцької міськради кажуть: не працюють два найбільших перевізники, які мають 70 автобусів.
"У поліції дали попередження перевізникам, що штрафуватимуть. Стояли на виїзді", - розповіла Артемчук.
Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.
Раніше міська влада Луцька заявила, що не погоджується з тим, що місто віднесено до червоного рівня епідемічної небезпеки щодо коронавірусу і не ухвалюватиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.
Фото: Суспільне Волинь