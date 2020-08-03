У Луцьку не вийшли у рейс 70 маршруток, транспорт переповнений - ЗМІ

У Луцьку через віднесення міста до "червоної" карантинної зони частина маршруток не вийшла у рейси, а решта їздять переповненими.

Про це "Суспільному" розповіла головний спеціаліст відділу логістики Луцької міської ради Інна Артемчук, повідомляє Укрінформ.

Зі слів Артемчук, на лінії сьогодні курсують усі тролейбуси від Луцького підприємства електротранспорту. Також у рейс виїхали деякі маршрутки. "Їздять зараз маршрутки №26, 28, 31, 32. Вийшли у рейс дві маршрутки №24 та 1 автобус №11", - уточнила спеціаліст.

У відділі логістики Луцької міськради кажуть: не працюють два найбільших перевізники, які мають 70 автобусів.

"У поліції дали попередження перевізникам, що штрафуватимуть. Стояли на виїзді", - розповіла Артемчук.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

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Раніше міська влада Луцька заявила, що не погоджується з тим, що місто віднесено до червоного рівня епідемічної небезпеки щодо коронавірусу і не ухвалюватиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.

Фото: Суспільне Волинь