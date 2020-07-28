Організатор фестивалю у Залізному Порту порушив карантинні правила

На Херсонщині в курортному селищі Залізний Порт поліція двічі притягувала організатора пісенного фестивалю за порушення правил карантину.

Про це повідомляє офіційний сайт ГУ Нацполіції в області.

"Протягом останніх 4-х днів в курортному селищі Залізний Порт проходив фестиваль "Зірковий прибій" Grand opening fest. Організатор заходу не дотримався порад поліції та допустив порушення карантинних правил. У результаті у відношенні нього поліція склала два адміністративні протоколи за ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Як розповів керівник управління превентивної діяльності поліції Херсонщини В'ячеслав Шинкарьов, до органів влади Голопристанського району із заявкою про проведення в період з 24 по 27 липня пісенного фестивалю звернулась директор одного з прибережних пансіонатів, розташованих в с. Залізний Порт. З цього приводу працівники поліції провели з організатором роз’яснювальну роботу щодо дотримання та недопущення порушення карантинних правил. Однак, в останні два дні фестивалю була значно перевищена кількість глядачів концертної програми. Тому у відношенні організатора позавчора та вчора були оформлені адміністративні матеріали за ст.44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей" (тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Загалом з початку введення карантину працівниками поліції Херсонщини складено 865 адміністративних протоколів за ст.44-3 КУпАП. Поліція продовжує контролювати дотримання діючих карантинних обмежень і нагадує, що їх порушення тягне за собою не тільки адміністративну, а й кримінальну відповідальність.

Читайте також: В Україні закрили 37 нічних клубів через порушення карантину

Наразі в області 221 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них: 201 людина поборола недуг; 17- інфіковано на COVID-19. Троє людей - померли

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині посилять роботу COVID-патрулів, які контролюють дотримання карантинних обмежень.

Станом на 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919. Загалом в Україні зареєстровано 1629 смертей від COVID-19. Одужали – 36 744. Зараз хворіють – 28 202.