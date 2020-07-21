Коронавірус на Львівщині: ОДА не планує кадрових змін через застереження МОЗ

Кадрових змін у зв'язку з великою кількістю захворювань на коронавірус та застереженнями МОЗ на Львівщині не планується.

Про це сьогодні на пресконференції повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Я персонально відчуваю відповідальність за те, що робиться з захворюванням і лікуванням пацієнтів на COVID-19 в нас, у Львівській області. Я вважаю, що тут відповідальність адміністрації - в першу чергу, лікувальних закладів, а також населення, яке має відповідально ставитися до карантинних заходів. З Міністерством охорони здоров'я в нас робочі стосунки і міністр дійсно приїжджав. Звернув увагу на декілька моментів, які ми мали відпрацювати і на основі цього приїжджала комісія", - зазначив Козицький.

Наразі, за його словами, окується зворотній зв’язок, щоб уточнити ті питання, на які слід звернути свою увагу. І на даний момент, додав Козицький, кадрових змін не передбачається.

Як повідомляв Укрінформ, 18 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу заявив, що Міністерство охорони здоров'я України ініціює кадрові зміни в Департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА.

Комісія МОЗ, яка була направлена раніше в область з перевіркою, виявила недоліки в організації щодо заходів під час епідемії коронавірусу. Тому, за словами Сепанова, "готується подання щодо кадрових рішень у Львівській області".