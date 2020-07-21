Коронавірус на Львівщині: ОДА не планує кадрових змін через застереження МОЗ
Про це сьогодні на пресконференції повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
"Я персонально відчуваю відповідальність за те, що робиться з захворюванням і лікуванням пацієнтів на COVID-19 в нас, у Львівській області. Я вважаю, що тут відповідальність адміністрації - в першу чергу, лікувальних закладів, а також населення, яке має відповідально ставитися до карантинних заходів. З Міністерством охорони здоров'я в нас робочі стосунки і міністр дійсно приїжджав. Звернув увагу на декілька моментів, які ми мали відпрацювати і на основі цього приїжджала комісія", - зазначив Козицький.
Наразі, за його словами, окується зворотній зв’язок, щоб уточнити ті питання, на які слід звернути свою увагу. І на даний момент, додав Козицький, кадрових змін не передбачається.
Як повідомляв Укрінформ, 18 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу заявив, що Міністерство охорони здоров'я України ініціює кадрові зміни в Департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА.
Комісія МОЗ, яка була направлена раніше в область з перевіркою, виявила недоліки в організації щодо заходів під час епідемії коронавірусу. Тому, за словами Сепанова, "готується подання щодо кадрових рішень у Львівській області".