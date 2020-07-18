Після перевірки МОЗ на Львівщині “полетять голови” чиновників ОДА

Міністерство охорони здоров'я України ініціює кадрові зміни в Департаменті охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 18 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пройшов місяць. Мною була відправлена комісія Міністерства охорони здоров'я, яку очолив один із керівників структурного підрозділу МОЗ. Вони вже повернулися, показали результати перевірки, зараз готується подання щодо кадрових рішень у Львівській області", - сказав Степанов.

За його словами, в ході перевірки виявлено, що "багато чого не виправлено" і на деякі речі навіть ніхто не "звернув увагу".

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2020 року Степанов здійснив робочу поїздку до Львівської області у зв'язку зі стрімким збільшенням там кількості випадків захворювання на коронавірусну хворобу, а також зростанням числа госпіталізованих осіб.

Після візиту міністр заявив, що ситуація в регіоні вимагає від МОЗ ухвалення ряду термінових рішень. Зокрема, було анонсовано кадрові зміни та поставлено завдання збільшити кількість тестувань на коронавірус.

Як повідомлялося, у Львівській області за увесь час епідемії COVID підтверджено у 7891 особи. Померли 207 осіб. Одужали 1326 осіб.