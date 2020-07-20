На Харківщині COVID-19 інфікувалися 335 медиків, більшість – одужали

На Харківщині COVID-19 інфікувалися 335 медичних працівників, із них 298 вже вилікувалися.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця Харківської ОДА Ксенія Ярікова.

«Загалом, за даними на ранок 20 липня, COVID-19 виявили у 335 медиків, із них 298 (що становить 89%) – уже одужали», - сказала Ярікова.

Від початку епідемії від коронавірусу в області померли троє працівників медзакладів (медсестра спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, медсестра обласної клінічної лікарні та завідувачка господарського відділу Первомайського центру первинної медико-санітарної допомоги).

За словами Ярікової, щодо двох летальних випадків ще встановлюється, чи пов’язане інфікування з роботою. Щодо першого випадку – смерті 48-річної медсестри, яка працювала в диспансері радіаційного захисту – відомо, що зараження відбулося не під час виконання професійних обов'язків.

На Харківщині станом на 20 липня зареєстровано 3033 випадки коронавірусу, з них 1671 людина одужала, 118 – померли.

За даними Центру громадського здоров’я, в Україні загалом 59 493 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1498 летальних, 31 439 пацієнтів одужали.