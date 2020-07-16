Запоріжці доєднались до хвилі протестних акцій проти запланованого розгляду у ВР “мовного” законопроєкту Максима Бужанського.

“Заважає мова? Геть до Ростова”, “Українська мова - наша незалежність”, “#захистимо мову” - з такими плакатами кілька десятків запоріжців вийшли на майдані Героїв, повідомляє з місця кореспондент Укрінформу.

“На сьогоднішній день неможливо побудувати міцну стіну без цементного розчину, без основи. Те, що на сьогодні може об'єднати українську націю, оцей цемент - це мова. В суспільстві багато проблем, але мова повинна об'єднати народ і люди розуміють, що ми єдина нація”, - сказав ветеран АТО Михайло Пирог.

У Запоріжжі пройшов мітинг проти “мовного” законопроєкту Бужанського//Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Учасники акції підготували проєкт звернення до ВР, який запропонували розглянути депутатам Запорізької облради.

“Ми занепокоєні тим, що депутати фракції політичних партій “Слуга народу” та “Опозиційна платформа - за життя!” у Верховній Раді є ініціаторами розгляду законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вивчення державної мови в закладах освіти” внесеного депутатом Максимом Бужанським”, - йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко 13 липня на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти”. Законопроєкт Бужанського передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше зазначив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Сьогодні, 16 липня, під Верховною Радою відбулася чисельна акція на захист державної мови.