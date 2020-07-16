У Харкові пройшов мітинг проти

У Харкові пройшов мітинг проти "мовного" законопроєкту Бужанського

Укрінформ
Акція на підтримку української мови відбулася біля будівлі Харківської ОДА.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми виступаємо проти так званого мовного закону нардепа Максима Бужанського. Поясню, чому. Я є стовідсотково російськомовним у побуті. Я з російськомовної родини. Як нам кажуть прихильники законопроєкту, він створений, щоб захищати українську мову. Але цей закон порушує мої права на незалежну українську державу, бо державна мова - це державотворча річ, це захист нашої держави", - сказав журналістам в ході акції її співорганізатор, голова обласного осередку партії "Демократична сокира" Микита Соловйов.

За словами політолога Галини Куц, напередодні виборів політики знов починають підіймати мовне питання, що провокує розкол серед українців: "З 2014 року в умовах гібридної війни Росії проти України мова стала інструментом для захоплення територій, бо окупанти заявляють що там, де мешкають російськомовні - це їх територія. Але ми не допустимо чергового - після Криму та Донбасу - відрізання нашої території. Тому зараз по всій країні проходять акції протесту проти "мовного закону" Бужанського".

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В акції біля ХОДА "Руки геть від мови!" під прапорами України та червоно-чорними прапорами взяли участь майже 150 активістів громадських організацій та політичних партій, у тому числі, "Мова.Харків", "Демократична сокира", "Світанок", "Національний корпус", "Європейська Солідарність", "Інфоцентр Євро Харків", "Спілка ветеранів АТО". Вони тримали в руках плакати: "Без мови немає держави. Тільки зрадник не поважає державну мову", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову", "Мова - ДНК нації. Досить з нас мутації" тощо.

Учасники акції заспівали гімн України та скандували: "Слава Україні!".

З будівлі ХОДА до учасників акції ніхто не вийшов.

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Біля будівлі чергували посилені поліцейські патрулі. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер під Верховною Радою проходить мітинг на захист української мови, участь у якому беруть більше тисячі людей.

У парламенті в п’ятницю, 17 липня, можуть розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Зокрема, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 13 липня, на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше зазначив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Фото: kh.depo.ua

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