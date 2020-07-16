У Львові відбулася акція "Захисти українську мову"

Сотні українських патріотів сьогодні зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові на акцію «Захисти українську мову». Мета мітингу - не допустити прийняття антиукраїнського законопроєкту Максима Бужанського.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Львів, як завжди, стоїть на захисті української мови, в нас знову її пробують забрати. Але тішить те, що всі політичні партії, які є тут на цьому майдані, як і на інших майданах України, як і на Революції гідності відстоюють те, що є для нас святе. Закликаємо спікера Разумкова припинити дії з розколу і русифікації України, негайно зняти русифікаторський законопроєкт №2362 з розгляду на нинішній сесії і не включати в порядок денний наступних сесій!», - зазначила учасниця акції, голова Львівського осередку ВО «Батьківщина» Наталія Тимчій.

Мітинг об’єднав демократичні сили Львівщини, серед яких представники політичних сил, громадських організацій, активісти та просто не байдужі громадяни. В руках вони тримали синьо-жовті прапори, плакати із написами «Захистимо українську мову», «Одна єдина мова України» та ін. Активісти також виготовили плакати хронології утисків української мови зі сторони держави, починаючи від 1924 до 2012 років. Під час акції звучали вірші українською мовою та лунали патріотичні пісні.

Міська рада висловила свою позицію щодо законопроєкту Бужанського, вивісивши банер з написом «Не чіпайте мову. Львів».

Фото: portal.lviv.ua