Чернівецькі депутати просять Раду не приймати

Чернівецькі депутати просять Раду не приймати "мовний" законопроєкт Бужанського

Укрінформ
У Чернівцях депутати міської ради звернулися до Верховної Ради з проханням не підтримувати "мовний" законопроєкт народного депутата Максима Бужанського.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької міської ради.

"29 депутатів Чернівецької міської ради підтримали звернення до Верховної Ради України та Президента України, ініційоване депутатом Василем Максимюком, з проханням категорично висловитися проти нових спроб знищення української мови", - йдеться у повідомленні.

Автори звернення зазначають, що так званий «законопроєкт Бужанського» про відстрочку переходу на українську мову в школах, є "посяганням на засади нашої державності і погодитися з ним означає втратити значну частину українського суверенітету".

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"Ми, депутати Чернівецької міської ради, звертаємося до вас, народних депутатів України, проявити громадянську, українську та патріотичну позицію і категорично висловитися проти нових спроб знищення української мови та протягування у парламент зрадницьких ідей", - додали автори звернення.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер під Верховною Радою проходить мітинг на захист української мови, участь у якому беруть більше тисячі людей.

У парламенті в п’ятницю, 17 липня, можуть розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Зокрема, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 13 липня, на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

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Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше повідомив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

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