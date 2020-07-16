Геращенко викликала Бужанського на дуель - писати диктанти

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко запропонувала народному депутату від "Слуги народу" Максиму Бужанському символічну дуель із написання диктантів українською та російською мовами.

Про це вона заявила під час виступу на акції "Руки геть від мови!" біля будівлі Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я викликаю пана Бужанського на дуель: написати диктант російською мовою. Він її не знає!", - сказала Геращенко та додала, що також має бути написаний і диктант українською мовою.

Вона також назвала питання мови в Україні "міченою червоною кремлівською картою", вкинутою перед виборами, аби збентежити українське суспільство.

У свою чергу народний депутата від "Євросолідарності" Андрій Парубій, який на момент ухвалення закону про мову був Головою ВР, запевнив, що цей закон підтримали люди в усіх регіонах України.

"Нам говорили про те, що буде розкол у суспільстві, що будуть сварки. А я хочу зазначити: жодних сварок не було. Прийняття закону про мову було підтримано в усіх куточках України, тому що українська мова єднає", - підкреслив Парубій.

Водночас він додав, що мова — це не тільки спілкування, а також і питання безпеки й існування української нації.

"Бо де є українська мова, там є Україна, де немає української мови, там ми бачимо наступ російських окупантів, ми бачимо вбивство наших воїнів на передовій", - переконаний парламентарій.

Народний депутат Володимир В’ятрович зауважив, що законопроєкт авторства Максима Бужанського нібито не включено до порядку денного сьогоднішнього засідання, але не виключив, що розглянути його можуть і завтра.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер під Верховною Радою проходить мітинг на захист української мови, участь у якому беруть більше тисячі людей.

У парламенті в п’ятницю, 17 липня, можуть розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Зокрема, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 13 липня, на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше зазначив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.