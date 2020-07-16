Геращенко викликала Бужанського на дуель - писати диктанти
Про це вона заявила під час виступу на акції "Руки геть від мови!" біля будівлі Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я викликаю пана Бужанського на дуель: написати диктант російською мовою. Він її не знає!", - сказала Геращенко та додала, що також має бути написаний і диктант українською мовою.
Вона також назвала питання мови в Україні "міченою червоною кремлівською картою", вкинутою перед виборами, аби збентежити українське суспільство.
У свою чергу народний депутата від "Євросолідарності" Андрій Парубій, який на момент ухвалення закону про мову був Головою ВР, запевнив, що цей закон підтримали люди в усіх регіонах України.
"Нам говорили про те, що буде розкол у суспільстві, що будуть сварки. А я хочу зазначити: жодних сварок не було. Прийняття закону про мову було підтримано в усіх куточках України, тому що українська мова єднає", - підкреслив Парубій.
Водночас він додав, що мова — це не тільки спілкування, а також і питання безпеки й існування української нації.
"Бо де є українська мова, там є Україна, де немає української мови, там ми бачимо наступ російських окупантів, ми бачимо вбивство наших воїнів на передовій", - переконаний парламентарій.
Народний депутат Володимир В’ятрович зауважив, що законопроєкт авторства Максима Бужанського нібито не включено до порядку денного сьогоднішнього засідання, але не виключив, що розглянути його можуть і завтра.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер під Верховною Радою проходить мітинг на захист української мови, участь у якому беруть більше тисячі людей.
У парламенті в п’ятницю, 17 липня, можуть розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.
Зокрема, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 13 липня, на Погоджувальній раді висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".
Голова ВР Дмитро Разумков тоді зазначив, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування 16 липня, пізніше зазначив про можливість винесення документа на розгляд 17 липня.
Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію цього законопроєкту.
Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.