На Одещині завершили капремонт ділянки автотраси, що з'єднує шість районів

Обласна комісія оглянула стан 8-кілометрової ділянки автотраси Р-33 "Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка", капітальний ремонт якої завершено у межах президентської програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба Одеської облдержадміністрації з посиланням на інформацію голови ОДА Максима Куцого.

«Цей відрізок дороги поблизу міста Роздільна не ремонтували десятки років, проїхати по ній на легковому транспорті було практично неможливо. Без перебільшення, водіям доводилося їхати полями, щоб уникати глибоких вибоїн. З початку цього року тут проведено капітальний ремонт: укладено якісний асфальт, міцний нижній укріплюючий шар, нанесено яскраву розмітку. Служба автомобільних доріг дає 10 років гарантії на виконані роботи», - розповів Куций.

За його словами, у межах програми «Велике будівництво» на ремонт ділянки було виділено 60 мільйонів гривень.

Роботи на інших ділянках траси Р-33, зокрема, капітальний ремонт на ділянках "Балта - Подільськ" та "Захарівка - Подільськ" тривають.

На стадії здійснення публічних закупівель перебувають ще 7 ділянок дороги Р-33, до кінця 2021 року планується відремонтувати 112 кілометрів цієї автотраси.

Як повідомлялося, на ремонт автодоріг Одещини уряд перенаправив з Фонду боротьби з COVID-19 1 млрд. 200 млн грн. В тому числі на капітальний ремонт - майже 132 млн. грн, на поточний і середній - 885 млн, на невеликий - близько 127 млн. грн.

За даними Служби автомобільних доріг Одеської області, планується здійснити ремонт, зокрема, трьох ділянок на трасі "Київ - Одеса" (майже 32 млн. грн), п'яти ділянок траси Р-33 "Турбів - Гайсин - Балта-Великомихайлівка" (260 млн. грн), двох ділянок траси КПП "Серпневе-Тарутин-Арциз-Сарата" (205 млн), а також по одній ділянці автотрас "Одеса - Вознесенськ - Новий Буг" (186 млн. грн) та "Болград - Кубей - Арциз" (122 млн. грн).