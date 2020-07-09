Робоча група Мінрегіону перевірила об'єкти «Великого будівництва» на Миколаївщині

Робоча група Міністерства розвитку громад та територій з моніторингу реалізації проєктів «Великого будівництва» перевірила Миколаївщину.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Робоча група Мінрегіону з моніторингу реалізації проєктів «Великого будівництва», утворена з метою посилення контролю за виконанням програми, перевірила стан робіт на 8 об’єктах будівництва у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки встановлено, що п’ять перевірених об’єктів перебувають на завершальній стадії будівництва і будуть здані вчасно. На окремих об’єктах виявлено певні недоліки, які ОДА має опрацювати та усунути.

Загалом в області реалізується 5 спортивних споруд, 5 шкіл, 5 дитсадків в межах «Великого будівництва».

Наразі відбуваються перевірки і в інших регіонах.

Як повідомлялося, з ініціативи Президента Володимира Зеленського у березні 2020 року стартувала масштабна програма «Велике будівництво». У її межах по всій території України протягом року заплановано будівництво чи реконструкція об’єктів, серед яких, зокрема, 142 школи, 117 дитячих садків, 122 об’єкти спортивної інфраструктури, 210 приймальних відділень та 7 інших інфраструктурних об’єктів соціального, медичного та культурного спрямування.