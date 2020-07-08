Пожежі на Луганщині: до лікарні потрапили ще двоє людей

Сьогодні, 8 липня, до місцевої лікарні госпіталізували ще двох людей, які постраждали внаслідок лісової пожежі на Луганщині.

Про це у Facebook повідомляє представник Уповноваженого ВР з прав людини Павло Лисянський.

"Сьогодні до місцевої лікарні Новоайдарського району госпіталізували ще двох людей, жінку та дитину. Також сьогодні вже виписали з цієї лікарні двох жінок та двох дітей. Наразі в лікарні перебувають 25 осіб, з яких 16 - діти", - написав він.

Крім того, в Сєвєродонецьку, за словами Лисянського, у місцевій лікарні знаходяться 7 осіб (двох перевели з реанімації до травматології), п’ять з яких вчора потрапили в ДТП у зоні пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га.

Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 га.

За офіційними даними, внаслідок пожежі загинули 5 осіб. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини.

За попередніми оцінками, вигоріло близько 5 тис. га лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, постраждалі від пожеж у Луганській області отримають по 300 тис. гривень компенсації на придбання житла, ще буде виділено по 20 тис. гривень кожному мешканцю та окрема компенсація родинам загиблих.