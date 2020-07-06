На Львівщині відбулося перше в цьому році інклюзивне сходження на гору Пікуй

Перше цьогорічне інклюзивне сходження на найвищу вершину Львівщини гору Пікуй здійснили натхненник проєкту On3Wheels Іван Маслюк та ветеран АТО Олексій Скриба у супроводі волонтерів.

Це перше сходження у гори на українському відповіднику "джульєтки" – візка, завдяки якому люди з інвалідністю долають гірські вершини, розповіли кореспондентові Укрінформу організатори "Інклюзивного туризму в дії".

"Два роки тому ми організували спільне масове сходження з On3Wheels з метою популяризації інклюзивного туризму. Згодом виникла ідея організувати тандем-сходження для осіб з інвалідністю, і ми вирішили втілити її та організували флешмоб для збору коштів. Необхідну суму зібрали за 4 місяці. Сьогодні разом з нами піднялися чоловіки з інклюзією - натхненник проєкту Іван Маслюк та ветеран АТО Олексій Скриба", - зазначив заступник начальника Управління туризму і курортів облдержадміністрації, яка є співорганізатором інклюзивних підйомів у гори, Тарас Лозинський.

За словами ініціатора On3Wheels Олександра Луцика, щороку кількість охочих приєднатись до проєкту зростає. Тому постало питання про придбання ще однієї «джульєтки».

"Перед тим як купити її в оригінальному магазині в Франції, ми порадилися з основними жертводавцями й вирішили спробувати зробити його в Україні. Креслення виконали в НУ "Львівській політехніці", а потім знайшли одного виконавця, який робить велосипеди, і йому вдалося зробити значно легший візок, його ми зараз випробовуємо", – він.

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Як зазначають волонтери, візок коштував близько 3 тисяч євро, тобто майже у двічі дешевше, ніж виготовлений у Франції.

Перше в Україні тандем-сходження мандрівників на "джульєтках" відбулося в супроводі 80-ти волонтерів.

Безпеку в поході гарантувала гірська оперативно-рятувальна служба.