Зеленський зустрівся з представниками ветеранських організацій Одещини

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Одеську область зустрівся з представниками ветеранських громадських організацій.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми сьогодні вітали моряків (з Днем ВМС – ред.), але я вітаю і наших атовців, "афганців", усіх ветеранів, які в будь-який час захищали нашу країну, захищають і будуть захищати", – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі ветеран АТО Олександр Голопотелюк розповів Президентові про проблему встановлення в Одесі меморіалів на честь загиблих героїв.

У цьому зв'язку Зеленський зазначив, що увічнення пам’яті героїв дуже важливе, і закликав місцеву владу долучитися до розв'язання цього питання.

Під час зустрічі порушувалися також питання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для учасників бойових дій, доступу їх до лікування та реабілітації, справедливого забезпечення родин полеглих героїв. Ветерани також закликали створити в Одеській області центр психологічної реабілітації для колишніх бійців.

«Ви виконували свій обов'язок, захищали державу. Ви зараз просите. Я почуваюся приниженим. Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули, тому треба спілкуватися. Треба говорити в обличчя. Важливо почути й вирішувати проблеми. Потрібен результат», – наголосив Президент.

Він зазначив, що до розв'язання нагальних проблем ветеранів необхідно залучати Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України.

«Мені здається, що це правильний інструмент, щоб усі питання доводити до кінця. Раніше в регіонах мені ставили важливі питання, не пов’язані з повноваженнями Президента. А потім багато речей у бюрократичній системі забувалося. Ми створили цю Раду, все виписуємо, прив’язуємо до термінів, до менеджменту, який за цим стоїть», – зауважив Зеленський.

Президент також поставив завдання депутатам, обраним від Одеси, та голові ОДА взятися за зазначені проблеми й продемонструвати їх результативне розв'язання.

Як повідомлялося, 5 липня Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях до Дня Військово-морських сил та на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» оглянув проходження військових кораблів і техніки.

Фото: ОП