Україна не дозволить знищити систему чорноморської безпеки – Зеленський

Україна не дозволить знищити систему чорноморської безпеки, і регулярне нарощування мощі Військово-морських сил є державною метою.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-морських сил, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми нікому і ніколи не дозволимо зруйнувати систему чорноморської безпеки. І наша державна мета - регулярно нарощувати вашу (ВМС - ред.) міць. Ми знаємо, як у минулі роки в багатьох сенсах цього слова Військово-морські сили України намагалися знищити та потопити. Я цього не просто не допущу - я зроблю все, аби український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю України", - заявив глава держави.

За його словами, Україна має бути морською державою не у спогадах минулого, а в реальному сьогоденні та найближчому майбутньому. Водночас місто Одеса має стати не лише морською столицею, а й "мозком, серцем і душею Військово-морських сил України".

Зеленський також наголосив, що роль військових моряків для обороноспроможності України неможливо переоцінити.

Президент виступав перед військовими моряками біля буксира "Яни Капу", який разом з іншими двома військовими кораблями 25 листопада 2018 р. російські силовики обстріляли і захопили у районі Керченської протоки. Тоді у полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого було звільнено 24 військовополонених моряків.

Захоплені українські кораблі також повернулися на Батьківщину.

Як повідомлялося, День Військово-морських сил ЗСУ відзначається у першу неділю липня.