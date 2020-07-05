На кордоні з Польщею з понеділка відкриється ще один пункт пропуску

Перетин кордону на автомобільному пункті пропуску "Будомєж-Грушів" розпочне роботу з 1:00 години 6 липня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСПУ.

"Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити прикордонний рух в польській частині автомобільного пункту пропуску «Будомєж-Грушів»", - зазначається в повідомленні.

Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в «Грушеві» ще 20 травня, однак очікував рішення польської сторони. Розпорядження від глави МЗС Польщі до ДПСУ надійшло 2 липня. У ньому вказано, що автомобільний пункт пропуску «Будомєж – Грушів» зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн. Пункт пропуску працюватиме цілодобово.

Також повідомляється, що Польща й надалі вимагатиме проходження двотижневого карантину українців, які перетнули кордон. Самоізоляцію не будуть проходити учні, студенти, аспіранти та наукові працівники, які навчаються чи працюють у Польщі.

Нині на українсько-польському кордоні працюють чотири автомобільні пункти пропуску: "Краковець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" “Ягодин - Дорогуськ” і “Шегині - Медика” (також як пішохідний).

Як повідомляв Укрінформ, Польща з 3 липня знову запроваджує обов’язковий карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня.

Водночас додано нові категорії осіб, які звільняються від проходження карантину після перетину кордону. Зокрема, йдеться про учнів, студентів різних форм навчання, слухачів вишів післядипломної освіти, аспірантів, які документально доведуть на кордоні факт навчання в Польщі. Ця норма також поширюється на вчених, які проводять тут наукову чи дослідницьку роботу.

Від проходження 14-денного карантину в Польщі звільняються також: члени екіпажів повітряних та морських суден; особи які працюють на морських видобувних платформах, виконують роботи щодо реалізації стратегічних енергетичних проєктів; водії, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення; екіпажі потягів міжнародного сполучення. Це також стосується членів дипмісій, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, громадян ЄС та їхніх найближчих родичів, резиденти інших країн ЄС, які транзитом прямують через Польщу.