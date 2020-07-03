У Маріуполі одужали 112 зі 131 пацієнта з COVID-19

У Маріуполі Донецької області від початку карантину вже одужали 112 зі 131-го пацієнта із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Про це 3 липня повідомили в Маріупольській міській раді.

"На сьогодні в місті зареєстровано 131 лабораторно підтверджених випадків захворювання. 112 пацієнтів вже одужали", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що за весь час пандемії у Маріуполі зареєстрований один летальний випадок в лікарні інтенсивного лікування.

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Також повідомляється, наразі в місті на лікуванні знаходяться 29 людини, з яких 20 - з діагнозом коронавірус, та 9 з підозрою на дану хворобу. На дослідження в референс-лабораторію відправили 40 проб. Центрами первинної медико-санітарної допомоги забезпечено медичний нагляд за 70 особами, що контактувала з пацієнтами з підозрою і хворими COVID-19, і 24 жителями, які прибули з-за кордону. Всі вони знаходяться на самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджені 46 763 випадки COVID-19, за добу - 876 нових випадків.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 597 випадків коронавірусної хвороби, з них 10 летальних, 219 людей одужали.