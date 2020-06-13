У Маріуполі на базі двох лікарень створюють відділення екстреної допомоги

У Маріуполі Донецької області в рамках «Великого будівництва» створюють відділення екстреної медичної допомоги на базі двох міських лікарень №1 і №4.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

«У рамках робочого об'їзду голова Донецької ОДА Павло Кириленко разом з Маріупольським міським головою Вадимом Бойченком відвідав проєкти «Великого будівництва» медичного профілю. Вони ознайомилися з ходом створення відділень екстреної медичної допомоги на базі двох міських лікарень №1 і №4», - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі створюють відділення екстреної меддопомоги / Фото: mariupolrada.gov.ua

Як зазначається, у лікарні №1 оглянули кімнату консультацій, рентгенодіагностичний кабінет, реанімаційне відділення, малу операційну. Також оцінили унікальний томограф. Все відділення буде оснащене новим високотехнологічним обладнанням.

На базі лікарні №4 теж створюється відділення екстреної медичної допомоги. Його також наповнять необхідним сучасним обладнанням для якісного обстеження пацієнтів - установлять рентген-обладнання, УЗД-апарат, створять лабораторію.

Головною особливістю стане поділ маршрутів пацієнтів. Наприклад, у «червоний» сектор будуть доставлятися хворі, які потребують реанімаційних дій. «Жовтий» прийматиме пацієнтів середньої тяжкості. «Зелений» призначається для хворих, які самостійно прийшли у лікарню. Для всіх секторів передбачені окремі входи.

«У цих стінах будуть рятувати життя. Ми зробимо все, щоб пацієнти почувалися комфортно, отримували обстеження вищого рівня та кваліфіковану допомогу від наших лікарів», - зазначив Бойченко.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Його мета - збудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення соціальних послуг тощо.

З 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту одночасно почалися будівельні роботи більш як на 300 об’єктах. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.