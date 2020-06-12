Голова Донецької ОДА Павло Кириленко проінспектував у Маріуполі готовність до відкриття опорної школи та сучасного дитсадка, які ремонтують у рамках програми «Велике будівництво».

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Зазначається, що в Маріуполі створюють нову опорну школу №26 та сучасний дитячій садок №117.

У проєкт ремонту школи включені оновлення стін, заходи з енергозаощадження та благоустрій прилеглої території. Проєкт планують завершити до кінця поточного року.

Голова Донецької ОДА перевірив, як будують школу та дитсадок у Маріуполі/Фото: mariupolrada.gov.ua

Зараз підрядник веде роботи по заміні комунікацій і перепланування. Новинкою стане використання наливної підлоги та мембранної покрівлі. На цокольному поверсі, який раніше був затоплений, побудують окрему простору їдальню та ще ряд приміщень. Вже завершені демонтажні роботи, замінено вікна, прокладені електропроводка та внутрішні системи опалення.

У дитсадку №117 також проводиться ряд заходів з енергозаощадження для створення сучасного простору. Капітальний ремонт охоплює демонтажні та оздоблювальні роботи, заміну інженерних мереж і комунікацій. Впорядкують і територію навколо. Вже встановили ігрові майданчики, огорожі та посилили зовнішнє освітлення. Фасад будівлі прикрасили яскравим художнім оформленням.

Кириленко, оглядаючи об’єкти, підкреслив, що його принципова позиція - завершити проєкти у заплановані терміни.

Як повідомлялося, національний проєкт «Велике будівництво» - було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: mariupolrada.gov.ua