У Краматорську зводять спортивно-оздоровчий комплекс

У Краматорську на Донеччині в рамках програми «Велике будівництво» триває спорудження спортивно-оздоровчий комплекс по вулиці Парковій.

Вартість проєкту становить майже 37 млн грн, повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької ОДА.

«До жовтня 2020 року планується зведення спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Парковій... Вартість робіт, які фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, міського та обласного бюджетів, складає 36885,272 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

У Краматорську будують спортивно-оздоровчий комплекс/Фото: dn.gov.ua

Зазначається, що починаючи з 1 квітня вже викопано котлован, виконано армування під установку трибун, ведеться укладка щебеневої основи під футбольне поле.

Згідно з проєктом, комплекс поруч із дитячо-юнацькою спортивною школою № 2 матиме футбольне поле зі штучним покриттям розмірами 105x68 м, бігові доріжки по колу, спортивні майданчики (волейбольний, тенісний та для занять воркаутом), адміністративну споруду з роздягальнями, трибуну для глядачів, а також освітлення.

В ОДА нагадали, що у контексті національного проєкту, спрямованого на масштабну розбудову якісної інфраструктури України, включено 5 стадіонів на території Донеччини, два з яких – у місті Краматорськ: у парку культури та відпочинку «Сад Бернацького», який вже відкрили 14 травня, і цей стадіон у спортивно-оздоровчому комплексі по вулиці Парковій.

Окрім Краматорська, у рамках реалізації програми «Велике будівництво» на території Донеччини новий стадіон з’явиться в місті Волноваха, у Селидовому та Слов’янську реконструюють стадіон «Шахтар» та стадіон імені Юрія Скиданова відповідно.

Читайте також: На Запоріжжі відновили понад 70 кілометрів курортної траси

Як повідомлялося, початок масштабної програми – національного проєкту «Велике будівництво» - було ініційовано восени 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua