На Запоріжжі відновили понад 70 кілометрів курортної траси

На Запоріжжі в межах національної програми "Велике будівництво" виконується відновлення дорожнього покриття на дорозі Н-30 Василівка -Бердянськ. Вже відновлено 70,6 км.

Про це Укрінформу повідомили в Службі автомобільних доріг в Запорізькій області.

"Ремонт траси Н-30 Василівка-Бердянськ виконується на чотирьох ділянках, на двох з яких - 48,1 км і 22,5 км - роботи вже майже завершені. Загальна протяжність дороги 119 км", - зазначили в пресслужбі.

На своїй сторінці у Facebook дорожники оприлюднили відео, як просуваються роботи з облаштування асфальтобетонного покриття.

"На ділянці дороги курортного напрямку Н-30 Василівка – Бердянськ фінішувало укладання верхнього шару асфальтобетону. Відтепер на автодорозі Василівка – Бердянськ, на ділянці км 7+000 - км 55+082, яка проходить по території Василівського та Токмацького районів, забезпечено вільний та комфортний проїзд з якісним покриттям", - йдеться у пості.

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В Службі автодоріг уточнили, що на ремонт цієї ділянки було витрачено 643 млн 430 тисяч гривень. Роботи виконує компанія "Онур" та субпідрядник "Автомагістраль-Південь".

Тривають роботи з влаштування з’їздів з автодороги.

Найближчим часом будуть проведені роботи з укріплення узбіччя, влаштування зупиночних майданчиків, заміни дорожніх знаків, встановлення нового металевого оцинкованого бар’єрного огородження та нанесення дорожньої розмітки.