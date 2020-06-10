На Тернопільщині розпочали ремонт дороги державного значення

До ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 приступили у Тернопільській області в рамках президентської програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації

«На Тернопільщині розпочався поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Це вже третій об’єкт, який оновлюють в області у рамках програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. Розпочато фрезерування 17-кілометрової ділянки в районі населеного пункту Дружба», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили Укрінформу в підрядній організації «Техно-Буд-Центр», яка за підсумками проведеного тендеру ремонтує відрізок дороги М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернiвцi - Тереблече (на м. Бухарест), він збудований у 1992 році і досі капітально не ремонтувався.

Заплановано провести регенерацію основи дороги за технологією холодного ресайклінгу, влаштувати шар з органо-мінеральної суміші на окремих ділянках.

Також буде встановлено зовнішнє освітлення, в межах населених пунктів, водоскиди, бордюри, облаштовано автобусні зупинки, заїзні «кишені» та посадкові майданчики.

За словами підрядників, гарантійний термін експлуатації дороги М-19 після ремонту становитиме 10-15 років.

Загалом у Тернопільській області є амбітні плани – упродовж цього року відновити понад 160 км доріг.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.