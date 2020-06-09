На Донеччині ремонтують дорогу Ясинувата – Желанне

На Донеччині в межах програми «Велике будівництво» за 110,25 млн грн відновлюють середнім поточним ремонтом автомобільну дорогу Ясинувата – Желанне.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

«Велике будівництво місцевих доріг: Ясинувата - Желанне. Дорогу відновлюємо середнім поточним ремонтом. На це з державного бюджету надійшло 110 млн 250 тисяч гривень», - написав очільник області.

Він зазначив, що підрядником цього будівництва виступає ТОВ «ЗТС ГРУПП», яке зобов’язалося завершити роботи до кінця жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, початок масштабної програми – національного проєкту «Велике будівництво» - було ініційовано восени 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським, це спільний проєкт Президента та уряду. Мета проєкту — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 р. у межах національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг. Очікується, що всі плани будуть втілені вже до кінця цього року.

Фото:.facebook.com/drbgpDonOda