На Харківщині в рамках "Великого будівництва" відновлюють дитсадок на 110 місць

У Люботині на Харківщині в межах проєкту «Велике будівництво» триває реконструкція дитячого садочка №5, який зможе прийняти 110 вихованців.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

«У Люботині в рамках «Великого будівництва» триває реконструкція дитячого садочка №5. Усього заклад зможе прийняти 110 дітей», - йдеться у повідомленні.

Реконструкція ясел-садочка на 6 груп здійснюється коштом обласного та міського бюджетів. Наразі, за даними ОДА, виконано близько 70% від запланованих робіт.

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За словами заступниці начальника відділу освіти Люботинської міської ради Вікторії Сітченко, переважно залишилося завершити внутрішні роботи, підвести комунікації, зробити утеплення та облаштувати територію.

«Роботи загальмувалися через карантинні заходи, зараз роботи з утеплення також не проводяться через дощі, але зі збільшенням кількості працівників темпи буде надолужено», - зауважила Сітченко.

Відкрити садок мають до кінця року.

На Харківщині в межах "Великого будівництва" відновлюють дитсадок на 110 місць // Фото: kharkivoda.gov.ua

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині планують до кінця року закінчити роботи у п’яти школах (Зміївський ліцей №1, Краснопавлівська ЗОШ, Олексіївський НВК, Наталинська ЗОШ, Пархомівська ЗОШ). Також планується здача п’яти дитсадків (у містах Люботин і Південне, у сел. Пісочин, у смт Мала Данилівка та Близнюки).

Фізкультурно-оздоровчі комплекси цього року добудовують у м. Ізюм (ФОК із басейном), у м. Дергачі, м. Краснокутськ та у смт Новопокровка, а у м. Вовчанськ з’явиться спортивний майданчик із синтетичним покриттям.

Проєкт «Велике будівництво» розпочався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.