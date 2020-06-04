Будівництво і ремонт доріг: Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3510 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

За відповідне рішення проголосувало 326 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законом внесено зміни до статей 16, 17, 48, 71 та 103-1 Бюджетного кодексу України, які передбачають можливість для органів місцевого самоврядування субвенції на погашення місцевого боргу, а також спрямування субвенції на погашення і обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми запозиченнями.

Згідно із законом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому. Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету, а також на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми та зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-квітень 2020 року органи місцевого самоврядування отримали з державного бюджету 53,4 млрд грн міжбюджетних трансфертів. Також за рахунок спеціального фонду державного бюджету спрямовано субвенції у сумі 6,5 млрд грн на ремонт доріг.