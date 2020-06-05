На Рівненщині відновлюють дорогу державного значення

Дорогу державного значення відновлюють у межах «Великого будівництва» у Рівненській області.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У рамках президентської програми «Велике будівництво» триває ремонт шляху державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів. Там відновлюють одразу дві ділянки: на межі Березнівського і Костопільського районів та від Костополя до Любомирки, зокрема на 100-112 км та 125-136 кілометрах», - йдеться у повідомленні.

Значається, що загалом на цих дорогах планують відремонтувати 33 км.

Так, на ділянці 100-112 км будівельники вже виконали підготовчі роботи та завезли необхідну кількість щебеню. Тепер вони працюють над прокладанням асфальтного полотна. Пізніше там облаштують та укріплять узбіччя і смуги відводу.

Хід та якість робіт контролюється фахівцями САДу та Державного агентства автомобільних доріг України. Для безпеки робітників і водіїв організовано реверсний рух з світлофорним регулюванням.

У межах президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км місцевих і 97 км державних доріг.

Як повідомляло агентство, Кабінет Міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Фото: rv.gov.ua