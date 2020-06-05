Біля Калуша зводять 240-метровий міст через Дністер

На Прикарпатті на автошляху «Бурштин-Калуш» завершують будівництво 240-метрового мосту через Дністер у межах програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

«Працівники компанії «ПБС» зводять важливий інфраструктурний об'єкт - 240-метровий міст через Дністер між селами Старий Мартинів і Сівка Войнилівська на десятому кілометрі автодороги Т-09-10 Бурштин – Калуш у рамках державної програми «Велике будівництво»…. Залишилося небагато до того, щоб металеві конструкції вкрилися надзвичайно міцним суцільним бетонним покриттям», - йдеться у повідомленні.

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Відомо, що після бетонування мосту тут планують роботи з асфальтування, облаштування на мості тротуарів, бар’єрного огородження, розмітки та освітлення.

На Прикарпатті в межах проєкту «Велике будівництво» планують збудувати 5 шкіл, 5 дитсадків та 5 стадіонів.

Національний проєкт «Велике будівництво» стартував 2 березня. В рамках проєкту заплановано протягом року звести 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів та 200 нових приймалень в лікарнях України. Також проєкт передбачає будівництво 4 тис. км доріг.

Фото: Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області