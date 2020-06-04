У Волновасі за 27 мільйонів зводять стадіон

У межах програми «Велике будівництво» у м.Волновасі на Донеччині розпочалося будівництво стадіону, на що передбачено 27 млн грн.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

«3 червня заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін і начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик відвідали місто Волноваха, де розпочалось будівництво стадіону в контексті програми «Велике будівництво», започаткованої президентом України Володимиром Зеленським», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що реалізація проєкту поруч із загальноосвітньою школою №3 передбачає будівництво великого футбольного поля зі штучним покриттям, бігових доріжок, установку трибуни для глядачів на 250 місць, облаштування роздягалень, душових, санвузлів, освітлення.

Замовником робіт є комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Донецький обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».

На 2020 рік передбачено кошти в сумі 27303,548 тис. грн, фінансування відбуватиметься за рахунок обласного та районного бюджетів.

Наразі на місце зведення майбутнього стадіону завозять будівельні матеріали, ведеться переобладнання гаражів під роздягальні, розпочато земельні роботи щодо влаштування основи футбольного поля.

В ОДА нагадали, що у контексті національного проєкту «Велике будівництво» 14 травня було відкрито перший в Україні спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям у парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» міста Краматорськ. До кінця 2020 року на території Донецької області мають реконструювати стадіони у Селидовому і Слов’янську, збудувати «з нуля» стадіон у Волновасі та ще один у Краматорську.

Як повідомлялося, початок масштабної програми – національного проєкту «Велике будівництво» - було ініційовано восени 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським, це спільний проєкт Президента та уряду. Мета проєкту — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 р. в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг. Очікується, що всі плани будуть втілені вже до кінця цього року.

Фото: dn.gov.ua