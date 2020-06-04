У Донецькій області в рамках програми «Велике будівництво» у Селидовому реконструюють стадіон «Шахтар».

Вартість проєкту з реконструкції становить майже 33 млн грн, повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

«У Селидовому набирає обертів реконструкція стадіону «Шахтар»... Вартість проєкту з реконструкції стадіону складає 32827,278 тис. грн, роботи фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, обласного, міського бюджетів і мають завершитися до кінця 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогоднішній день виконано демонтаж трибун, огорожі, проходить ремонт у адміністративній будівлі, триває заміна теплотраси, роботи з підведення комунікацій. Паралельно завершується реалізація інвестиційного проєкту щодо улаштування футбольного поля зі штучним покриттям 105x68 м. Уже зроблено укладання штучного газону, нанесення розмітки, залишається встановити ворота та кутові прапорці, засипати покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом.

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Проєктом передбачено реконструкцію адмінбудівлі з заміною внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, влаштуванням приміщень душових, медичного кабінету, санвузлу для маломобільних груп населення, ремонт ґанку, встановлення зовнішнього освітлення та електронного табло, облаштування 4 бігових доріжок з поліуретановим покриттям та майданчика з тренажерним обладнанням, заміну конструкції існуючих трибун на стаціонарні відкриті з пластиковими стільцями на 1600 місць, благоустрій прилеглої території.

В ОДА нагадали, що в контексті національного проєкту «Велике будівництво» 14 травня було відкрито перший в Україні спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям у парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» міста Краматорськ. Також на території Донецької області планують реконструювати ще стадіон у Слов’янську, збудувати «з нуля» стадіон у Волновасі та ще один у Краматорську.

Як повідомлялося, початок масштабної програми – національного проєкту «Велике будівництво» - було ініційовано восени 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua