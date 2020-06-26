Зеленський подивився, як працюють "ваги" для вантажівок на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський оглянув перебіг будівництва автомобільних доріг у Херсонській області та ознайомився з роботою пункту габаритно-вагового контролю «Консул» на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський оглянув перебіг будівництва автомобільних доріг у Херсонській області в межах реалізації Національної програми «Велике будівництво» та ознайомився з роботою пункту габаритно-вагового контролю «Консул» на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пункт обладнаний двома відеокамерами з підключенням до Інтернету. У квітні 2020 року було проведено капремонт майданчика зважування, а в червні – оновлено покриття проїжджої частини на підходах до нього.

Президенту доповіли, що за чотири дні за допомогою цього комплексу перевірено 10 тис. транспортних засобів, складено 263 акти про порушення габаритно-вагових норм та виписано штрафів на загальну суму 64 тис. євро.

З початку 2020 року на цьому пункті було проведено понад 41 тис. зважувань, виявлено 437 порушників, нараховано близько 160 тис. євро плати за проїзд.

Глава держави в розмові з журналістами зазначив, що не всім задоволений, тому що комплекс не працював належним чином. «Дійсно, їздять машини. На 65% збільшилася кількість зафіксованих порушень у порівнянні з попередніми роками. У мене немає питань до людей, які професійно виконують свою роботу. Але це поки що не схоже на ту операцію, яку ми проводимо в кількох областях. Тут поки що немає комплексного підходу», – сказав Президент.

Зеленський наголосив, що через недосконале законодавство навіть у разі виявлення перевантаженого автомобіля його не можна затримати, тож після накладення штрафу він продовжує рух і далі руйнує дороги. «Мені здається, це неправильно, і це не вирішить питання. Тому в деяких областях у нас уже стоять поліція та СБУ. Просто не дають можливості людям їхати далі – починають їх розвантажувати. Потрібен саме такий комплексний підхід, поки не буде врегульоване законодавство», – зазначив Президент.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що сьогодні в регіоні запускається спецоперація для посилення габаритно-вагового контролю. «Ми будемо робити це за участю представників інших регіонів. І ми посилюємо роботу вантажних комплексів», – зазначив він.

Щодо реалізації Національної програми «Велике будівництво» главі держави доповіли, що в області цього року планують ввести в експлуатацію після реконструкції та капітальних ремонтів п'ять шкіл, п'ять дитсадків, шість стадіонів і спортивних майданчиків. Наразі фахівці активно працюють на дев’яти об’єктах.

Станом на 23 червня з державного бюджету на реалізацію проєктів надійшло 53,6 млн грн.

Також визначено основні напрямки ремонту доріг за маршрутним принципом. Зокрема, будівельні роботи передбачені на ділянках траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, на дорогах Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, Р-57 Олешки – Гола Пристань – Скадовськ та Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/.

На дорогах державного значення в Херсонській області проведено роботи на 517 млн грн коштом державного бюджету (63,9 км доріг і 68 погонних метрів мостів), та на 256,8 млн грн користуючись з запозичень під державні гарантії (20,1 км доріг). Всього в область на дороги державного значення в цьому році спрямовується 2,1 млрд грн.

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«За 10 років – з 2010 по 2020-й – сумарно коштів та кілометрів доріг було менше, ніж ми будуємо у 2020 році. Мені здається, це прекрасний результат. 177 кілометрів доріг державного значення на Херсонщині. Багато проєктів і по місцевих дорогах», – повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Херсонської області взяв участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Перед цим глава держави ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».

Фото: ОП