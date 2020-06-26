Президент ознайомився з капремонтом навчального комплексу на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський відвідав село Чорнобаївку Херсонської області, де ознайомився зі станом капітального ремонту навчально-виховного комплексу, що здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що у цьому закладі навчається 715 учнів, 163 дитини – в дошкільних групах.

«Наразі будівельна готовність школи становить 72%, зокрема здійснена часткова термомодернізація будівлі. Відкрити оновлений навчальний заклад планують до початку навчального року», - йдеться у повідомленні.

Глава держави звернув увагу, що, згідно з проєктом оновлення школи, у дворі не передбачається зелених зон. Президент закликав провести озеленення пришкільної території.

«Немає комфорту – просто залили асфальтом, і все. Я просто навчався в такій школі. Мені здається, що дітям хочеться чогось живого, а не просто бітуму», – сказав Зеленський.

Президент також ознайомився з планами будівництва стадіону біля школи.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Херсонської області взяв участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Також Зеленський під час робочої поїздки на Херсонщину пообіцяв податкову підтримку внутрішнього туризму на законодавчому рівні і анонсував найближчими днями урядову програму розвитку внутрішнього туризму.

Перед цим глава держави ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».