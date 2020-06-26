Херсонський морпорт передали у концесію - угоду підписали за участю Президента
Захід транслював Офіс Президента у Facebook.
«Це прекрасна подія для України і перш за все для Херсонщини. У нас вперше за всю історію незалежності України морська концесія. Я вітаю всіх, думаю, можна цьому поаплодувати», - сказав Зеленський у виступі після підписання угоди.
Він поінформував, що обговорив з інвесторами найголовніші, на його думку, деталі – це, зокрема збереження людей, які працюють, збільшення робочих місць і заробітних плат.
Глава держави відзначив, що це логічно з точки зору країни, яка зараз будується, - вільна, ринкова і демократична.
Перед цим глава держави ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».
Робоча поїздка Президента України до Херсонської області / Фото: https://www.president.gov.ua
Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у роботі круглого столу з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Херсонської області.