Херсонський морпорт передали у концесію - угоду підписали за участю Президента

Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Херсонської області взяв участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Захід транслював Офіс Президента у Facebook.

«Це прекрасна подія для України і перш за все для Херсонщини. У нас вперше за всю історію незалежності України морська концесія. Я вітаю всіх, думаю, можна цьому поаплодувати», - сказав Зеленський у виступі після підписання угоди.

Він поінформував, що обговорив з інвесторами найголовніші, на його думку, деталі – це, зокрема збереження людей, які працюють, збільшення робочих місць і заробітних плат.

Глава держави відзначив, що це логічно з точки зору країни, яка зараз будується, - вільна, ринкова і демократична.

Перед цим глава держави ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».

Робоча поїздка Президента України до Херсонської області / Фото: https://www.president.gov.ua

Президент також ознайомиться з перебігом будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури в межах реалізації програми «Велике будівництво».

Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у роботі круглого столу з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Херсонської області.