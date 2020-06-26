Зеленський - водіям вантажівок: Усі будуть зважені, але не всі щасливі

Президент України Володимир Зеленський попередив водіїв вантажівок, що до контролю за дотриманням норм завантаження автомобілів по всій країні залучені Нацполіця і Служба безпеки, тож «усі будуть зважені, але не всі щасливі».

Про це глава держави заявив у ході спілкування з журналістами після підписання угоди про морську концесію у ході робочої поїздки на Херсонщину, яке транслював Офіс Президента у Facebook.

Перед цим голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв поінформував, що в області сьогодні спільно з «Укртранбезспепекою» запускають спеціальну операцію з робочою назвою «Зважені та щасливі» з метою недопущення перевантажень автомобілів на автошляхах.

«Я хочу доповнити. Ви знаєте, що проводиться операція через ці вантажі, які розбивають наші дороги, на які ми виділяємо цього року близько 80 млрд гривень. Це великі гроші для держави, такого ніколи не було. Тому у нас операція не тільки на Херсонщині, операція дійсно по всій країні. Там також підключені Національна поліція і Служба безпеки. Я не знав назви операції, про яку сказав пан Гусєв, але хочу трошки її скоригувати: всі водії точно будуть зважені, але, на жаль, не всі будуть щасливі», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Херсонської області взяв участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Перед цим глава держави ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».

Фото: ОП