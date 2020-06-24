Ваговий контроль на дорогах буде цілодобовим - Криклій

Ваговий контроль на дорогах України буде цілодобовим і до процесу планується залучити представників місцевих органів влади.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у ході інспекції одного з таких комплексів на ділянці автошляху М-06 “Київ-Чоп” біля Великої кільцевої дороги навколо Києва, повідомили у міністерстві.

“Захищати дороги не менш важливо, ніж їх будувати. Ми плануємо ефективно виявляти і контролювати факти порушення габаритно-вагових параметрів через виключення людського фактора із безпосереднього процесу зважування. Наша мета – здійснювати цей контроль цілодобово. 5 комплексів габаритно-вагового контролю вже працюють на дорогах навколо Києва в цілодобовому режимі. Аналогічна робота ведеться в Одесі, Умані, Миколаєві, інших містах. Найближчим часом 40 стаціонарних комплексів працюватимуть на дорогах України”, - сказав міністр.

За його словами, на розгляд уряду також будуть внесені зміни, що передбачають залучення до роботи інспекторів Укртрансбезпеки представників місцевих органів влади.

“Таким чином ми приєднаємо до цього процесу місцеві органи влади, тому що вони, в тому числі, зацікавлені захищати свої дороги”, - пояснив Криклій.

Він також зауважив, що найближчим часом на дорогах України функціонуватимуть 40 стаціонарних вагових комплексів для забезпечення захисту доріг від руйнування. На них працюватимуть інспектори Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією, а також під контролем Служби безпеки України.

Участь в інспекції також взяли голова Укртрансбезпеки Олександр Погорілий та представники Нацполіції.

Ваговий контроль на дорогах

У міністерстві нагадують, що всього до кінця 2020 року по всій території України працюватимуть 54 комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”) для забезпечення захисту доріг від руйнування. На їх базі також може бути запущена система автоматичного стягнення штрафів.