Уряд виділить західним областям близько 700 мільйонів для подолання наслідків стихії

Кабінет міністрів сьогодні виділить близько 700 млн грн для подолання наслідків негоди в західних областях України.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на позачерговому засіданні уряду в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд уже сьогодні виділяє відповідні кошти. За поданням ОДА, за поданням Держлісагентства, Держводагентства будемо приймати рішення стосовно виділення значної суми коштів з державного резервного фонду. Це близько 700 млн грн на потреби областей плюс додаткові кошти на агентства, які будуть ліквідовувати наслідки паводку та цієї стихії", - сказав глава уряду.

Він висловив співчуття родинам загиблих унаслідок цих погодних умов.

Шмигаль зазначив, що він особисто та Президент Володимир Зеленський тримають цю ситуацію на контролі. Глава держави планує робочі поїздки у регіони, які постраждали.

Питання щодо виділення коштів уже розглянула у середу в рамках екстреної робочої поїздки до Івано-Франківської області державна комісія питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв Укрінформ, Шмигаль учора відвідав з робочою поїздкою Івано-Франківську область. Там глава уряду координував діяльність органів влади та перевірив, які заходи вживаються для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.

Шмигаль ще у вівторок доручив міністру захисту довкілля та природних ресурсів Роману Абрамовському, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

Фото: МВС