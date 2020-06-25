Негода в Україні: підтоплені 285 населених пунктів, зруйновані 64 мости

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область).

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Всього підтоплено 285 населених пунктів (Івано-Франківська – 234, Чернівецька – 37, Львівська – 12, Тернопільській – 2), 9 тис. 994 будинки (Івано-Франківська – 9157, Чернівецька – 728, Львівська – 72, Тернопільській – 37), 9 об’єктів соціальної та побутової сфери; затоплено 3 тис. 340 підвалів (Івано-Франківська – 2553, Чернівецька – 712, Львівська – 75); 13 тис. 390 присадибних ділянок (Івано-Франківська – 11337, Чернівецька – 1895, Львівська – 131, Тернопільська – 27); зруйновано 117 км автодоріг (Івано-Франківська – 116, Чернівецька – 1), та 64 мости у Івано-Франківській області; пошкоджено 500 км автодоріг та 135 мостів (Івано-Франківська – 487 км доріг та 118 мостів, Львівська – 2 км автодоріг, Чернівецька – 12 км автодоріг та 17 мостів); 280 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м) у Чернівецькій області», - йдеться у повідомленні.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 643 чол. та 469 од. техніки, з них від ДСНС 656 чол. особового складу, 123 од. техніки та 2 гелікоптери.

Як повідомлялося, на Прикарпатті загинуло три людини внаслідок повені, ще одна зникла безвісти.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано 389 людей.

У середу 24 червня на Прикарпатті перебував Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.