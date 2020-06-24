Кабмін має почерговий план подолання наслідків паводку - Шмигаль

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ухвалила комплекс невідкладних заходів для подолання наслідків стихійного лиха в західних областях України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"За підсумками засідання було ухвалено протокольне рішення щодо комплексу невідкладних заходів з подолання наслідків надзвичайної ситуації. Серед цих заходів, зокрема, передбачається: постійний моніторинг гідрологічної обстановки на річках регіону з метою вчасного вжиття запобіжних заходів, організація всебічного життєзабезпечення постраждалого та евакуйованого населення; нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою, аби не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів", - повідомляють в уряді.

У засіданні взяли участь: голова ДСНС Микола Чечоткін, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, голови обласних державних адміністрацій постраждалих областей.

Читайте також: На Закарпатті паводок завдав збитків дорогам та мостам на 125 млн

Учасники засідання заслухали доповіді про ситуацію в постраждалих від повеней областях та масштаби завданих збитків. За прогнозами Укргідрометцентру, паводкова ситуація в західному регіоні має стабілізуватися до кінця цього тижня. Наразі в усіх регіонах опади поступово припиняються. Тим не менше, ще можливе суттєве підвищення води в водоймах регіону, зокрема в річці Дністер.

Крім того, до 1 липня 2020 року має бути організоване обстеження зруйнованих і пошкоджених будівель та дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів нанесених збитків та визначення обсягів коштів, необхідних для їх відновлення; постраждале населення має отримати фінансову допомогу від держави.

Міністерство внутрішніх справ зі свого боку має організувати охорону об’єктів критичної інфраструктури, будівель та майна населення, яке евакуйоване з небезпечних територій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завтра, 25 червня, відбудеться позачергове засідання уряду, на якому буде розглянуто питання ліквідації наслідків негоди.

«Міністерство економіки прошу спільно з головами ОДА на завтрашнє позачергове засідання уряду підготувати орієнтовний розрахунок, які кошти треба виділяти для ліквідації наслідків стихії, щоб уряд міг ухвалити відповідне рішення. В міру того, як будемо вести розрахунки та розробляти проєктно-кошторисну документацію, будемо визначатися і виділяти додаткові кошти в разі необхідності. Завтра це питання має бути розглянуто на Кабміні невідкладно», - заявив Шмигаль.

Також очільник уряду доручив ДСНС спрямувати зусилля на збереження інфраструктури, зокрема мостів.

"Ми знаємо, що робити і маємо почерговий план. В першу чергу треба допомогти людям, дати їм зараз воду, харчі і дах над головою. Ми опануємо ситуацію і почнемо повністю відновлювати інфраструктуру і житло в постраждалих регіонах», - підсумував Шмигаль.

Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова ДСНС Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.

Фото: Урядовий портал