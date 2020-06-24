В Івано-Франківській області у місті Галич річка Дністер вийшла з берегів. Вода затопила дорогу на Львів.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

«У м. Галич вийшла з берегів річка Дністер, що спричинило вихід води на проїзну частину а/д Н-09 Мукачево - Львів, км 340», - повідомляє Служба автомобільних доріг в області.

За їхньою інформацією, об’їзд організовано через а/д Т-09-10 Бурштин - Калуш, крім великовагового транспорту.

«Нагадуємо, що міст через Дністер біля с. Сівка Войнилівська на а/д Т-09-10 - аварійний, з обмеженою пропускною здатністю. Так само через повінь немає проїзду дорогою Т-09-03 Галич – Сатанів», - зазначає обласна Служба автомобільних доріг.

Тут просять водіїв за можливості утриматись від поїздок під час негоди.

На Прикарпатті Дністер вийшов з берегів, затопило дороги Фото: Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області

Як повідомлялося, через сильні опади на Прикарпатті підтоплені понад 160 населених пунтків, зруйновані 110 км доріг та 90 мостів. Учора з берегів вийшли річки Чорний і Білий Черемош.

Вранці у вівторок Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.