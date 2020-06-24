У Рахівському районі на Закарпатті паводок йде на спад - ДСНС

У Рахівському районі Закарпатської області, котрий напередодні потерпав від підвищення рівня води в Тисі та притоках, ситуація стабілізувалася, паводкова хвиля зійшла в низинні райони.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Управління ДСНСУ в Закарпатській області Наталя Батир.

“В Рахівському районі, котрий учора потерпав від підвищення рівня води в Тисі та притоках, ситуація стабілізувалася. Паводкова хвиля вночі, як і прогнозувалося, зійшла в низинні райони. Наразі проїзд дорогами, де вчора були переливи води, по трасі державного значення Мукачево-Рогатин, забезпечено, рух Рахівським районом вільний”, - сказала Батир.

За її словами, станом на ранок 24 червня до рятувальників не було звернення від місцевого населення з проханням про відкачування води з дворогосподарств.

Учора рятувальники працювали на 20-ти дворогосподарствах Рахівського району, додала речниця.

Як повідомлялося, внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

За даними ДСНС, зруйновано, зокрема, 110 км автодоріг, 1 тис. 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області; пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів, 280 м дамб у Чернівецькій області й порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано 389 людей.

На ранок 24 червня на Прикарпатті залишаються підтопленими 165 населених пунктів. До цього регіону вранці вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.

Фото: ДСНС