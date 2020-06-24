У Рахівському районі на Закарпатті паводок йде на спад - ДСНС
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Управління ДСНСУ в Закарпатській області Наталя Батир.
“В Рахівському районі, котрий учора потерпав від підвищення рівня води в Тисі та притоках, ситуація стабілізувалася. Паводкова хвиля вночі, як і прогнозувалося, зійшла в низинні райони. Наразі проїзд дорогами, де вчора були переливи води, по трасі державного значення Мукачево-Рогатин, забезпечено, рух Рахівським районом вільний”, - сказала Батир.
За її словами, станом на ранок 24 червня до рятувальників не було звернення від місцевого населення з проханням про відкачування води з дворогосподарств.
Учора рятувальники працювали на 20-ти дворогосподарствах Рахівського району, додала речниця.
Як повідомлялося, внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.
За даними ДСНС, зруйновано, зокрема, 110 км автодоріг, 1 тис. 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області; пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів, 280 м дамб у Чернівецькій області й порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.
У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано 389 людей.
На ранок 24 червня на Прикарпатті залишаються підтопленими 165 населених пунктів. До цього регіону вранці вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.
Фото: ДСНС