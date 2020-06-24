На Прикарпатті частково підтоплені 570 населених пунктів, 18 - без електрики

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

«На Івано-Франківщині через негоду частково підтоплено 570 населених пунктів, в 15 районах та Івано-Франківську затоплено 7261 домогосподарство», - йдеться у повідомленні.

Так, найбільше від опадів постраждали Коломия, Верховина, Богородчани, Калуш, Тисминиця, Долина, Рожнятів, Косів, Тлумач, Яремче, Надвірна, Городенка, Снятин, Галич, Рогатин та сам Івано-Франківськ.

Уточнюється, що через негоду і підняття рівня води у річках перекрито рух транспорту у Галицькому та Тлумацькому районах, а саме: перекрито рух на автомобільному мосту через Дністер на трасі Н-09 "Львів-Івано-Франківськ" та автодорогу регіонального значення Р-18 «Івано-Франківськ–Тернопіль» у с.Нижнів.

Також 18 населених пунктів залишаються без електропостачання.

Зазначається, що правоохоронці продовжують надавати допомогу громадянам, які стали заручниками негоди.

Наслідки стихії на дорозі Устеріки-Пробійна / Фото: Юрій Рильчук. Укрінформ

«Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини, допомагають з підтоплених житлових будинків виносити вціліле майно громадян, продовжують забезпечувати охорону публічного порядку, а на дорогах регулюють рух транспорту на проблемних територіях», - запевнили в поліції.

Поліцейські Прикарпаття продовжують допомагати ліквідовувати наслідки негоди / Фото: Національної поліції

Водночас у ДСНС повідомляють, що станом на 15.00 середи, 24 червня, в Івано-Франківській області у 197 населених пунктах підтоплено, зокрема, 5 тис. 251 житлових будинків, 6 фельдшерсько-акушерських пунктів, 3 тис. 195 колодязів, 8 тис. 622 присадибні ділянки, близько 3 тис. 600 га сільгоспугідь та 290 км автодоріг.

Також в області зруйновано близько 125 км автодоріг, 1 тис. 850 м берегоукріплень та 29 мостів. Порушено транспортне сполучення з 21 населеним пунктом.

Як повідомлялося, на Прикарпатті загинуло три людини внаслідок повені, ще одна зникла безвісти.

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Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.